Бывшего премьера Норвегии спутали с террористом

Бывший премьер-министр Норвегии Хьель Магне Бунневик был задержан сотрудниками служб безопасности международного вашингтонского аэропорта имени Даллеса. Об этом сообщает телеканал ABC 7.

Причиной задержания в четверг, 2 февраля, стала отметка в паспорте о том, что политик посещал в 2014 году Иран. При этом отмечается, что Бунневик, которого около часа не выпускали из терминала, прилетел в США из Европы.

«Конечно, я понимаю опасения относительно того, что в страну могут проникнуть террористы. Однако, чтобы отпустить меня, достаточно было увидеть мой дипломатический паспорт, в котором написано, что я был премьер-министром», — отметил политик.

По информации телеканала, 40 минут бывший глава норвежского правительства провел в помещении для прибывших из африканских и ближневосточных стран, еще 20 минут его допрашивали относительно поездки в Иран, совершенной им три года назад. Тогда он принимал участие в конференции по защите прав человека.