 

Лукаш Ясина: «Арестовать не одного Лапшина… А всех, кто едет в Карабах!» эксклюзив

Автор: Записал Рауф Керимли, собкор 

Известный политолог, эксперт Польского института международных дел (The Polish Institute of International Affairs) Лукаш Ясина в эксклюзивном интервью haqqin.az заявил, что требования Азербайджана об экстрадиции блогера Александра Лапшина справедливы и обоснованы.

Эксперт убежден, что любое государство, в соответствии с национальным законодательством, имеет право предпринимать все необходимые меры в отношении людей, нарушающих законы и границы этой страны.

«Конечно, есть разница между теорией и реальностью. И иногда бывает полезно закрывать глаза на определенные нарушения. Но, повторю, государство вправе принимать решительные действия в отношении нарушителей государственных границ. Думаю, властям Азербайджана стоит активнее использовать опыт, полученный в случае с Лапшиным.

Необходимо требовать экстрадиции всех лиц, нелегально посетивших оккупированные территории и тем самым нарушивших границу и законы Азербайджана», - отметил польский эксперт.

Напомним, Александр Лапшин был задержан в Беларуси в конце 2016 года по запросу Азербайджана, который объявил его в международный розыск за ряд нарушений, в частности, за незаконное посещение Нагорного Карабаха.

Генпрокуратура Беларуси удовлетворила запрос азербайджанской стороны о выдаче Лапшина для привлечения к уголовной ответственности по статьям 281.2 и 318.2 УК Азербайджана.

Минский городской суд 26 января 2017 года отклонил жалобу Лапшина на решение Генпрокуратуры Беларуси о его выдаче Азербайджану.

3562 просмотров


Старости
Задержаны высокопоставленный чиновник и его пособник из Азербайджана
Задержаны высокопоставленный чиновник и его пособник из Азербайджана Громкое дело в Украине
Наша погода
Сегодня 6° / 0°
4 Фев 7° / 3°
5 Фев 8° / 1°
6 Фев 11° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.9111 AZN
1 EUR   =   2.0561 AZN
1 RUB   =   0.0322 AZN


Новостная лента

Лукашенко выдает Лапшина Азербайджану
На Аравийском полуострове выпал снег видео
Трамп о нападении в Париже: «Американцам надо поумнеть»
Зариф: «Иран применит оружие только для самообороны»
«Погребенная заживо»: громкое дело над семьей Мурада Агджаева в России
Центробанк о курсе маната
Генпрокуратура и МВД о громких убийствах в Тертере
Азербайджан вместо нефти ставит на орехи ...и может заработать миллиарды
Президент-бакинец уходит в отставку
Азербайджанский олигарх стал спать спокойно
Лукаш Ясина: «Арестовать не одного Лапшина… А всех, кто едет в Карабах!» эксклюзив
Бывшего премьера Норвегии спутали с террористом
В Армении ставят под ружье инвалидов зов матери
Трамп: «Иран играет с огнем»
Известный дипломат Георгий Кунадзе о противостоянии США с Ираном эксклюзив
Саргсян против канадской звезды
Прокурор запросил для Навального пять лет условно
В Румынии народ поднял голову против коррупции haqqin.az из Бухареста
Центробанк резко увеличил валютные резервы
Финал Лиги чемпионов может пройти в Баку
Ди Каприо встретился с известным турецким поваром
Мартин Малек: «Проблемы Азербайджана для европейцев отходят на задний план» эксклюзив
Украина поднимет вопрос Карабаха в Совбезе ООН эксклюзив
Межбанк предлагает скидки на платежные карты
Нефть дорожает из-за возможных санкций против Ирана