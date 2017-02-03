Известный политолог, эксперт Польского института международных дел (The Polish Institute of International Affairs) Лукаш Ясина в эксклюзивном интервью haqqin.az заявил, что требования Азербайджана об экстрадиции блогера Александра Лапшина справедливы и обоснованы.

Эксперт убежден, что любое государство, в соответствии с национальным законодательством, имеет право предпринимать все необходимые меры в отношении людей, нарушающих законы и границы этой страны.

«Конечно, есть разница между теорией и реальностью. И иногда бывает полезно закрывать глаза на определенные нарушения. Но, повторю, государство вправе принимать решительные действия в отношении нарушителей государственных границ. Думаю, властям Азербайджана стоит активнее использовать опыт, полученный в случае с Лапшиным.

Необходимо требовать экстрадиции всех лиц, нелегально посетивших оккупированные территории и тем самым нарушивших границу и законы Азербайджана», - отметил польский эксперт.

Напомним, Александр Лапшин был задержан в Беларуси в конце 2016 года по запросу Азербайджана, который объявил его в международный розыск за ряд нарушений, в частности, за незаконное посещение Нагорного Карабаха.

Генпрокуратура Беларуси удовлетворила запрос азербайджанской стороны о выдаче Лапшина для привлечения к уголовной ответственности по статьям 281.2 и 318.2 УК Азербайджана.

Минский городской суд 26 января 2017 года отклонил жалобу Лапшина на решение Генпрокуратуры Беларуси о его выдаче Азербайджану.