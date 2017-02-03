Азербайджанский олигарх стал спать спокойно

Олигарх Вагиф Мамишев продолжает распродавать активы своей расформированной группы компаний "Конрад". В конце 2016 года компания закрыла сделку по продаже двух участков общей площадью 2,9 га на Яхтенной улице в Приморском районе Петербурга. Покупателем выступила Setl Group Максима Шубарева, это уже третий актив, который холдинг покупает у структур Вагифа Мамишева. Стороны подтвердили сделку, она была закрыта в декабре 2016 года, сообщает «Деловой Петербург».

Два участка общей площадью 2,9 га на Яхтенной улице компания "ЛК "Ликострой" Вагифа Мамишева получила от Смольного весной 2016 года. Город выделил их как компенсацию за участок на улице Бабушкина, 40, на котором девелоперу запретили строительство. У станции метро "Ломоносовская" на месте кинотеатра "Спутник" "Конрад" планировал возвести торгово-развлекательный комплекс. Планы заморозили из-за протестов градозащитников, которые заявили, что раньше на месте будущего строительства располагалось Фарфоровское кладбище. Кинотеатр "Спутник" и участок под ним площадью 1,5 га Вагиф Мамишев купил в 2006 году за 38 млн рублей. В подготовку проекта, который так и не был реализован, предприниматель, по его словам, вложил 175 млн рублей.

Стороны не комментируют сумму сделки. По оценке экспертов компании AAG, стоимость двух участков могла составить 1,7 млрд рублей. Участки могли продаваться из расчета 20 тыс. рублей за 1 кв. м будущих возводимых площадей, полагает гендиректор ГК Legenda Василий Селиванов. В этом случае с учетом параметров проекта сумма сделки могла составить 1,9 млрд рублей.

"Но на сегодняшнем рынке чисто денежных сделок практически нет", — добавляет Василий Селиванов.

"Я не профессионал в жилом строительстве, поэтому я продал участки тем людям, которые достойно строят и обеспечат население красивым жильем", — говорит Вагиф Мамишев.

До того как продать участки, "Ликострой" улучшила характеристики одного из них с точки зрения девелопмента — власти увеличили разрешенную высоту строительства на одном из участков до 80 метров, хотя раньше без одобрения города на ней можно было строить не выше 40 метров. Разрешенная высота на втором участке и ранее была установлена в 80 метров.

Компания "Сэтл Сити" (входит в Setl Group) на этой неделе получила разрешение на строительство на купленных участках двух жилых домов — один расположится на пересечении Яхтенной улицы с Богатырским проспектом, другой – на пересечении с улицей Оптиков. Согласно данным Госстройнадзора, общая площадь домов составит 97 тыс. кв. м, квартиры займут 53,3 тыс. кв. м. В каждом из домов будет также детский сад, встроенные коммерческие помещения и подземный паркинг. В AAG оценивают объем инвестиций в строительство каждого из жилых комплексов в 2,5-2,7 млрд рублей.

Осенью 2016 года стало известно, что компания Вагифа Мамишева продает Setl Group другой участок — 0,5 га с кинотеатром "Зенит" на улице Гастелло, 7. Вагиф Мамишев не прокомментировал, была ли сделка пакетной. В 2015 году он продал Setl Group еще один актив — участок площадью 1,4 га на улице Костюшко, 19.

Распродажу земельных участков Вагиф Мамишев объясняет тем, что ему было необходимо погасить валютный кредит перед банком "Санкт-Петербург". "ДП" ранее подробно писал об этом.

"После падения курса рубля я оказался должен банку 3 млрд рублей. Теперь я погасил кредит, закрыл долги и спокойно сплю", — говорит Вагиф Мамишев.

Ранее Вагиф Мамишев рассказывал, что кредиты брал на строительство торгово-развлекательных комплексов на месте кинотеатров "Зенит" и "Спутник".