Президент-бакинец уходит в отставку

Президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш, находящийся у власти 37 лет, заявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах, сообщает Agence France-Presse.

Соглансо информации, Сантуш назвал кандидата на свой пост – министра обороны страны Мануэла Гонсалеса Лоуренцо.

Ранее Сантуш заявлял, что намерен сложить полномочия в 2018 году. Возглавляемая им партия недавно выступила с опровержением, что у 74-летнего президента серьезные проблемы со здоровьем.

Отметим, в 1960-е годы Жозе Эдуарду душ Сантуш был студентом Азербайджанского института нефти и химии, по окончании которого удостоился диплома инженера-нефтяника.