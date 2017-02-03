Азербайджан стал одним из главных экспортеров грецкого ореха в мире, сообщает Finobzor. Наша страна, как выясняется, в 2016 году смогла заработать на этих плодах 2 миллиона 913 тысяч долларов.

Среди других ведущих стран-экспортеров выделяются Украина, продавшая грецкие орехи на 79 миллионов долларов, Ирак (13 млн) Иран (11 млн) Греция (5,5 млн) и Беларусь (2 млн).

На фоне нестабильных цен на нефть крайне важны новые источники поступления доходов и валюты в страну. Ореховодство, развитое в Габале, Загатале и Баку, – один из них.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев в беседе с haqqin.az рассказал о том, что в Европе некоторое время назад был создан негативный фон в отношении азербайджанской сельхозпродукции, и прежде всего орехов. Мол, наша продукция плохого качества. Но это не так.

«Азербайджанская продукция пользуется большой популярностью за рубежом, и интерес к нашим орехам растет каждый год. Поэтому конкуренты и хотели очернить наш товар. Другое дело, что в Азербайджане недооценивают экономическую значимость грецкого ореха и фундука. А эта продукция может приносить неплохие доходы, ведь цена на грецкий орех имеет тенденцию к стабильному росту. Было время, когда орехи резко подорожали на 20%. И при этом известно, что сбор орехов с одного гектара в несколько раз превышает доходность от сбора пшеницы. Поэтому о привлекательности капиталовложения не приходится говорить», - рассказал эксперт.

По словам Агаева, у Азербайджана есть реальная возможность нарастить объем производства орехов в несколько раз. Более того, мы можем, если не обогнать, то приблизиться к основным лидерам в этом сегменте из СНГ - Украине и Узбекистану. Мы можем увеличить доход от экспорта орехов до 70-80 млн долларов в год.

Эксперт заметил, что на азербайджанских рынках орех продается двух видов: колотый и неколотый (цельный). Так, на сегодняшний момент колотый грецкий орех в Баку стоит как минимум 17 манатов за килограмм. Цена на цельный орех начинается от 5 манатов и выше. В регионах цена немного ниже. Естественно, для предпринимателей приоритетным направлением остается экспорт колотого ореха, потому что на нем можно больше заработать.

При этом Агаев напомнил, что в настоящее время правительство Азербайджана ориентировано на увеличение объемов производства аграрной продукции и вывод ее на мировой рынок товаров.

«Страна хочет в будущем не зависеть от нестабильного рынка энергетики. Экспорт сельхозпродукции – перспективное направление диверсификации отраслевой структуры экономики. Но для этого нужно проделать большой объем работы. В частности, чтобы получить те же 70-80 млн долларов от экспорта ореха, нужно решить проблему отсутствия специальных территорий для выращивания плодов в промышленных масштабах.

Кроме того, необходимо принять меры по усовершенствованию процесса сбора и обработки грецкого ореха, контроля качества экспортируемой продукции», - сказал эксперт.

Агаев также отметил, что сельскохозяйственная продукция Азербайджана теряет позиции на зарубежных рынках.

«Не секрет, что Россия является основным рынком поставок азербайджанской плодоовощной продукции, на нее приходится 90% экспорта фруктов и овощей. Однако усиливается роль стран Средней Азии. Например, Узбекистан постоянно увеличивает объем экспорта сельхозпродукции на российский рынок, опережая Азербайджан. Как результат, наш товарооборот с РФ сокращается. Мы можем потерять рынок, если в скором времени не запустим производство по переработке плодоовощной продукции.

Замечу, что такая продукция пользуется популярностью не только в СНГ, но и в других странах. Мы можем довести годовой доход от сырой и переработанной сельхозпродукции до 1 млрд долларов и при этом на долгие годы сохранить за собой лидерские позиции на рынках СНГ», - заключил Агаев.