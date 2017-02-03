«Погребенная заживо»: громкое дело над семьей Мурада Агджаева в России

Рязанский областной суд вынес суровое наказание семье уроженцев Азербайджана. По информации российских СМИ, отец семейства Агджаев Мурад Гизбуллах оглу осужден на 23 года лишения свободы в колонии строгого режима и оштрафован на 130 тысяч рублей. Агджаев Асиман Мурад оглу (младший сын) — к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Агджаев Эмин Мурадович (старший сын) приговорен к четырем годам лишения свободы условно: в момент убийства он был в Москве, но с «конопляной поляной» отцу помогал.

Материалы уголовного дела в отношении Агджаевых вполне могли бы стать сюжетом для американского блокбастера. История берет свое начало с лета 2015 года.

22 июля стало известно о пропаже молодой супружеской пары Ольги и Сергея. Они вышли в лес за грибами, где случайно наткнулись на наркоплантацию. Эта случайность стала роковой для супругов. Преступники, угрожая оружием, загнали их в яму, где расстреляли. Яму позже засыпали землей. Однако раненая Ольга выжила и провела сутки под землей, в своеобразной могиле.

«Мы увидели большой квадратный пластиковый бак, окрашенный в зеленый цвет и прикрытый ветками. Спустившись в овраг, я обнаружила незнакомые растения, которые, как было видно, кто-то возделывал. Их заметил и Олег. Он сразу сказал мне, что это конопля. При этом мы периодически громко звали по именам Сергея и Ольгу. В ответ на один такой окрик вдруг мы услышали женский крик: "Люди добрые, помогите" и увидели в стороне оврага кучу глины и щель, через которую заметила глаза Ольги. Она сообщила, что ранена, а Сергей убит. Яма была накрыта щитом, который мы подняли. Там в полусогнутом положении находилась Ольга. Мы вытащили ее из ямы и поехали в больницу. Ольга рассказала, что напавшие были в масках, один — в черной с прорезями, а второй — в медицинской», - рассказывает одна из участниц поисков.

Через некоторое время полиция установила личность одного из преступников - Мурада Агджаева. Домой к Агджаеву был отправлен оперативник. Выяснилось, что 24 июля рано утром он на такси вместе с младшим сыном уехал якобы в Азербайджан, к родственникам, у которых возникли проблемы. Но никаких звонков ни на его мобильный, ни на его домашний номер в это время из-за границы не поступало.

Мурад Агджаев родился в 1968 году в селе Куллар Балакенского района Азербайджана. Там и жил. В конце 1999-го вместе с женой и детьми, девятилетним Эмином и шестилетним Асиманом, переехал в Россию. Открыл на одном из продуктовых рынков палатку, торговал овощами и фруктами. В 2004-м получил гражданство.

Нравы в семье Агджаева были, мягко говоря, патриархальные: все подчинялись его воле, ослушаться никто не смел. Отчасти это, конечно, в традициях закавказских народов, но в данном случае речь скорее шла о самодурстве. Все знакомые, даже самые близкие, характеризовали его как грубого и вспыльчивого.

Мурад Агджаев пристрастился к марихуане в 2013-м. Быстро осознал, что это дорого. Тогда у него, выросшего в крестьянской семье, возникла идея: выращивать коноплю самостоятельно. Подобрал место — поляну у дороги в село Захарово, где жила его любовница, в лесополосе у заброшенного поля, где протекает ручей, откуда можно брать воду. Поляна скрыта от посторонних глаз небольшим холмом, и в то же время — всего в 14 километрах от его дома в Рязани.

В начале 2015-го отец потребовал от младшего сына Асимана заказать через интернет семена качественной конопли. В апреле купил бак для воды и вывез его на ту самую поляну. Покрасил куб зеленой краской, замаскировал ветками. Провел садовый шланг от ручья к баку, закрепил насос. Смонтировал систему орошения. Установил бензогенератор, аккумуляторы. Чтобы все это спокойно оставлять тут, вырыл яму и накрыл ее деревянными щитами. В конце мая самостоятельно высадил в грунт 360 кустов конопли и стал любовно за ними ухаживать. С конца июня фактически поселился на этой поляне, наведываясь домой изредка — переодеться и помыться. К несчастью, именно на эту поляну 22 июля 2015 года в поисках грибов набрели 40-летняя Ольга и 39-летний Сергей.

Мурад Агджаев и его младший сын Асиман были объявлены в розыск вечером 25 июля. Были найдены оба автомобиля. На поездах и самолетах никто из Агджаевых город не покидал. Никто из знакомых на своих машинах их не вывозил.

Задержали отца и сына 27 июля 2015 года. В полутора тысячах километров от места преступления, в поселке Кочубей Республики Дагестан. Сотрудники полиции остановили для проверки такси с московскими номерами — и в пассажирах опознали разыскиваемых. Они ехали в Махачкалу, намереваясь оттуда перебраться в Баку. По прямой было бы ближе, но Агджаев-старший понимал: прямой путь — не всегда самый короткий.