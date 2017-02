Зариф: «Иран применит оружие только для самообороны»

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что его страна никогда не будет использовать свою военную мощь, за исключением случаев самообороны.

«Мы никогда не будем использовать наше оружие против кого-либо, кроме случаев самообороны», — заявил Зариф в своем микроблоге Twitter.

We will never use our weapons against anyone, except in self-defense. Let us see if any of those who complain can make the same statement. pic.twitter.com/xwGquvqLvb