Зариф: «Иран применит оружие только для самообороны»

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что его страна никогда не будет использовать свою военную мощь, за исключением случаев самообороны.

«Мы никогда не будем использовать наше оружие против кого-либо, кроме случаев самообороны», — заявил Зариф в своем микроблоге Twitter.

We will never use our weapons against anyone, except in self-defense. Let us see if any of those who complain can make the same statement. pic.twitter.com/xwGquvqLvb — Javad Zarif (@JZarif) 3 февраля 2017 г.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа готовит новые санкции против Ирана, которые могут ввести уже на этой неделе.

Санкции могут быть введены в пятницу против восьми организаций по обвинениям в поддержке терроризма и против 17 в соответствии с более ранним указом президента США о распространении оружия массового поражения.