Трамп о нападении в Париже: «Американцам надо поумнеть»

Президент США Дональд Трамп призвал Америку извлечь урок из нападения, которое произошло в пятницу в столице Франции.

«Новый радикальный исламский террорист только что атаковал музей Лувр в Париже. Туристы были заблокированы. Франция снова в страхе. США, поумнейте», — написал Трамп в Twitter.

A new radical Islamic terrorist has just attacked in Louvre Museum in Paris. Tourists were locked down. France on edge again. GET SMART U.S. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 февраля 2017 г.

Утром в пятницу неизвестный с мачете, выкрикивая «Аллах Акбар», набросился на военный патруль, охранявший порядок вокруг музея Лувр в рамках спецоперации Sentinelle. В ответ военнослужащие открыли огонь по нападавшему. Он получил ранения в живот и был госпитализирован. В настоящее время за его жизнь борются врачи. Легкие ранения также получил один из военнослужащих, он также помещен в больницу.