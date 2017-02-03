 

Трамп о нападении в Париже: «Американцам надо поумнеть»

 

Президент США Дональд Трамп призвал Америку извлечь урок из нападения, которое произошло в пятницу в столице Франции.

«Новый радикальный исламский террорист только что атаковал музей Лувр в Париже. Туристы были заблокированы. Франция снова в страхе. США, поумнейте», — написал Трамп в Twitter.

Утром в пятницу неизвестный с мачете, выкрикивая «Аллах Акбар», набросился на военный патруль, охранявший порядок вокруг музея Лувр в рамках спецоперации Sentinelle. В ответ военнослужащие открыли огонь по нападавшему. Он получил ранения в живот и был госпитализирован. В настоящее время за его жизнь борются врачи. Легкие ранения также получил один из военнослужащих, он также помещен в больницу.

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