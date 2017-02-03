 

На Аравийском полуострове выпал снег видео

 

Невиданный холодный фронт накрыл в пятницу страны Персидского залива на Аравийском полуострове, который считается одним из самых жарких мест на Земле.

Как сообщило метеобюро ОАЭ, в горном массиве Джебель Джесс на территории северного эмирата Рас-эль-Хайма выпал снег. Снегом завалило и возвышенности в столичном регионе и на севере Саудовской Аравии.

По информации кувейтской газеты "Аль-Анбаа", в эмирате, где наблюдаются самые высокие температуры летом, порывы северо-западного ветра достигают 40-50 километров в час, в результате чего температура воздуха в утренние часы местами опускалась ниже нуля.

Сильные порывы ветра наблюдаются во всех прибрежных городах в Персидском заливе: в султанате Оман и ОАЭ порывы ветра достигают более 60 километров в час. Из-за плохой погоды в Дубае, Абу-Даби и других городах ОАЭ закрыты парки, прогулочные зоны и развлекательные места на открытом воздухе.

Как ожидается, необычайно холодная погода в регионе продержится еще пять дней, хотя температура начнет постепенно подниматься уже в субботу.

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