Невиданный холодный фронт накрыл в пятницу страны Персидского залива на Аравийском полуострове, который считается одним из самых жарких мест на Земле.
Как сообщило метеобюро ОАЭ, в горном массиве Джебель Джесс на территории северного эмирата Рас-эль-Хайма выпал снег. Снегом завалило и возвышенности в столичном регионе и на севере Саудовской Аравии.
По информации кувейтской газеты "Аль-Анбаа", в эмирате, где наблюдаются самые высокие температуры летом, порывы северо-западного ветра достигают 40-50 километров в час, в результате чего температура воздуха в утренние часы местами опускалась ниже нуля.
Сильные порывы ветра наблюдаются во всех прибрежных городах в Персидском заливе: в султанате Оман и ОАЭ порывы ветра достигают более 60 километров в час. Из-за плохой погоды в Дубае, Абу-Даби и других городах ОАЭ закрыты парки, прогулочные зоны и развлекательные места на открытом воздухе.
Как ожидается, необычайно холодная погода в регионе продержится еще пять дней, хотя температура начнет постепенно подниматься уже в субботу.
إزدياد شدة تساقط #الثلوج على #جبل_جيس حالياً #الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/oiXKyKTQ3f— UAE WEATHER (@NCMS_media) 3 февраля 2017 г.