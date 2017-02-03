Лукашенко выдает Лапшина Азербайджану

«У Белоруссии нет оснований не выдавать Азербайджану блогера Александра Лапшина, который был задержан в Минске в декабре минувшего года в связи с тем, что по запросу Азербайджана попал в международную базу разыскиваемых лиц», — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

По словам главы государства, задержание Лапшина было произведено в соответствии с решением Интерпола.

«И, согласно всем законам и порядкам, должны передать его Азербайджану. Конечно, мы можем и вовсе выпустить его — но это будет неправильно. Точно так же отнесутся и к нам, когда мы будем кого-то задерживать. Поэтому, по всем соглашениям, мы его должны передать Азербайджану», — добавил Лукашенко.

Также А.Лукашенко попросил журналистов «не раскручивать эту тему».