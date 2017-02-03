В порту Гамбурга нашли 700 килограммов кокаина

Сотрудники таможенной службы в порту немецкого города Гамбурга обнаружили в одном из контейнеров 717 килограммов кокаина, что является рекордным уловом за последние семь лет, пишет журнал Spiegel.

Контейнер с наркотиками находился на судне, прибывшем из Кюрасао, острова в Карибском море, который является субъектом федерации в составе Нидерландов. Конечным пунктом назначения должна была стать Голландия.

Как сообщили таможенники, рыночная стоимость такого количества наркотика может достигать 145 миллионов евро.

Контрабандисты проложили пакеты с кокаином свинцовыми листами, чтобы их не было видно на рентгене. Также они пропитали материал, из которого были сделаны мешки, бензином, чтобы собаки на таможне не смогли обнаружить наркотик.