 

В порту Гамбурга нашли 700 килограммов кокаина

 

Сотрудники таможенной службы в порту немецкого города Гамбурга обнаружили в одном из контейнеров 717 килограммов кокаина, что является рекордным уловом за последние семь лет, пишет журнал Spiegel.

Контейнер с наркотиками находился на судне, прибывшем из Кюрасао, острова в Карибском море, который является субъектом федерации в составе Нидерландов. Конечным пунктом назначения должна была стать Голландия.

Как сообщили таможенники, рыночная стоимость такого количества наркотика может достигать 145 миллионов евро.

Контрабандисты проложили пакеты с кокаином свинцовыми листами, чтобы их не было видно на рентгене. Также они пропитали материал, из которого были сделаны мешки, бензином, чтобы собаки на таможне не смогли обнаружить наркотик.

290 просмотров


Старости
Задержаны высокопоставленный чиновник и его пособник из Азербайджана
Задержаны высокопоставленный чиновник и его пособник из Азербайджана Громкое дело в Украине
Наша погода
Сегодня 6° / 0°
4 Фев 7° / 3°
5 Фев 8° / 1°
6 Фев 11° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.9111 AZN
1 EUR   =   2.0561 AZN
1 RUB   =   0.0322 AZN


Новостная лента

Граждане Грузии отложили туры в Европу
МИД: "Нельзя политизировать вопрос Лапшина"
В Чечне задержали азербайджанку Тагиевой грозит 4 года
США расширили санкции против Ирана
В порту Гамбурга нашли 700 килограммов кокаина
«Это может вылиться в серьезный конфликт» Лукашенко о пограничных проблемах с Россией
Лукашенко отзывает белорусских специалистов из таможни ЕврАзЭС
Лукашенко выдает Лапшина Азербайджану
На Аравийском полуострове выпал снег видео
Трамп о нападении в Париже: «Американцам надо поумнеть»
Зариф: «Иран применит оружие только для самообороны»
«Погребенная заживо»: громкое дело над семьей Мурада Агджаева в России
Центробанк о курсе маната
Генпрокуратура и МВД о громких убийствах в Тертере
Азербайджан вместо нефти ставит на орехи ...и может заработать миллиарды
Президент-бакинец уходит в отставку
Азербайджанский олигарх стал спать спокойно
Лукаш Ясина: «Арестовать не одного Лапшина… А всех, кто едет в Карабах!» эксклюзив
Бывшего премьера Норвегии спутали с террористом
В Армении ставят под ружье инвалидов зов матери
Трамп: «Иран играет с огнем»
Известный дипломат Георгий Кунадзе о противостоянии США с Ираном эксклюзив
Саргсян против канадской звезды
Прокурор запросил для Навального пять лет условно
В Румынии народ поднял голову против коррупции haqqin.az из Бухареста