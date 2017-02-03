 

В Чечне задержали азербайджанку Тагиевой грозит 4 года

Автор: Отдел информации 

Пограничное управление ФСБ России по Чеченской Республике сообщило о задержании гражданки Азербайджана А.Мирзажановой при попытке незаконно пересечь границу Российской Федерации.

Въезд в России гражданке Мирзажановой, которая ранее являлась Тагиевой, был запрещен в марте прошлого года.  Срок запрета истекал в январе 2019 года. 

Несмотря на это, Мирзажанова после смены фамилии незаконно пересекла государственную границу РФ в одном из пограничных пунктов пропуска уже в качестве Тагиевой.

Как сообщает издание Chechnya Today, в отношении гражданки Азербайджана А.Мирзажановой Пограничным управлением ФСБ России по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело с квалифицирующим признаком ч.2 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации».

Данная статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

В настоящее время в отношении Мирзажановой-Тагиевой проводятся следственные мероприятия.

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