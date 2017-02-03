 

МИД: "Нельзя политизировать вопрос Лапшина"

 

«Так как в действиях блогера Александра Лапшина достаточно элементов преступного содержания, в его отношении было возбуждено уголовное дело в соответствии с Уголовным Кодексом республики Азербайджан, и он был объявлен в розыск по линии Интерпола». Об этом заявил журналистам руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Хикмет Гаджиев.

Он сообщил, что А.Лапшин, не смотря на предупреждения ведомств иностранных дел стран, гражданином которых он является, нарушив государственные границы Азербайджана, незаконно посетил оккупированные территории Азербайджана.

 «Он, зная, что его имя находится в списке нежелательных лиц, вновь въехал в Азербайджан по другому паспорту. В том, что совершил эти действия намеренно и специально, он признался сам. Быть блогером или журналистом не дает право нарушать законы или же статус неприкосновенности. Поэтому попытки политизировать этот вопрос или же придать ему окраску борьбы за «свободу слова» ошибочны. Непонятна возникшая вокруг этого исключительно находящегося в юридической плоскости вопроса шумиха и дискуссия».

По словам представителя МИД, для экстрадиции задержанного в Беларуси на основании Кишиневской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам в рамках СНГ, А.Лапшина, были предприняты соответствующие юридические шаги: «Безосновательные и комичные усердия Армении в этом вопросе, попытки политизировать эту тему, на самом деле показывают дурные намерения, преследуемые Арменией. Армения вначале обманом и другими путями привлекает иностранных граждан посетить оккупированные территории Азербайджана, затем пытается превратить этих лиц в инструмент в своих пропагандистских политических играх».

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