 

Граждане Грузии отложили туры в Европу

 

Некоторые граждане Грузии, планировавшие в ближайшее время посетить европейские страны, отложили туры, ожидая вступления в силу безвизового режима со странами ЕС, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение турагентств.

Европарламент на пленарной сессии в четверг в Брюсселе проголосовал за отмену визового режима ЕС для Грузии. Теперь отмену визового режима для Грузии предстоит одобрить Совету ЕС. Решение вступит в силу после его публикации в официальном журнале ЕС одновременно с вступлением в силу механизма приостановки действия безвизового режима. Представители правительства Грузии ожидают, что безвизовый режим вступит в силу в конце марта - начале апреля.

"Все те люди, которые записывались на туры в страны Евросоюза в ближайшее время, заявили, что дождутся окончательной отмены виз и после этого отправятся в путешествие", - заявили в турфирме "Captain Plus".

126 просмотров


Старости
Задержаны высокопоставленный чиновник и его пособник из Азербайджана
Задержаны высокопоставленный чиновник и его пособник из Азербайджана Громкое дело в Украине
Наша погода
Сегодня 6° / 0°
4 Фев 7° / 3°
5 Фев 8° / 1°
6 Фев 11° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.9111 AZN
1 EUR   =   2.0561 AZN
1 RUB   =   0.0322 AZN


Новостная лента

Граждане Грузии отложили туры в Европу
МИД: "Нельзя политизировать вопрос Лапшина"
В Чечне задержали азербайджанку Тагиевой грозит 4 года
США расширили санкции против Ирана
В порту Гамбурга нашли 700 килограммов кокаина
«Это может вылиться в серьезный конфликт» Лукашенко о пограничных проблемах с Россией
Лукашенко отзывает белорусских специалистов из таможни ЕврАзЭС
Лукашенко выдает Лапшина Азербайджану
На Аравийском полуострове выпал снег видео
Трамп о нападении в Париже: «Американцам надо поумнеть»
Зариф: «Иран применит оружие только для самообороны»
«Погребенная заживо»: громкое дело над семьей Мурада Агджаева в России
Центробанк о курсе маната
Генпрокуратура и МВД о громких убийствах в Тертере
Азербайджан вместо нефти ставит на орехи ...и может заработать миллиарды
Президент-бакинец уходит в отставку
Азербайджанский олигарх стал спать спокойно
Лукаш Ясина: «Арестовать не одного Лапшина… А всех, кто едет в Карабах!» эксклюзив
Бывшего премьера Норвегии спутали с террористом
В Армении ставят под ружье инвалидов зов матери
Трамп: «Иран играет с огнем»
Известный дипломат Георгий Кунадзе о противостоянии США с Ираном эксклюзив
Саргсян против канадской звезды
Прокурор запросил для Навального пять лет условно
В Румынии народ поднял голову против коррупции haqqin.az из Бухареста