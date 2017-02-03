Граждане Грузии отложили туры в Европу

Некоторые граждане Грузии, планировавшие в ближайшее время посетить европейские страны, отложили туры, ожидая вступления в силу безвизового режима со странами ЕС, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение турагентств.

Европарламент на пленарной сессии в четверг в Брюсселе проголосовал за отмену визового режима ЕС для Грузии. Теперь отмену визового режима для Грузии предстоит одобрить Совету ЕС. Решение вступит в силу после его публикации в официальном журнале ЕС одновременно с вступлением в силу механизма приостановки действия безвизового режима. Представители правительства Грузии ожидают, что безвизовый режим вступит в силу в конце марта - начале апреля.

"Все те люди, которые записывались на туры в страны Евросоюза в ближайшее время, заявили, что дождутся окончательной отмены виз и после этого отправятся в путешествие", - заявили в турфирме "Captain Plus".