 

В Индии рухнула финансовая пирамида на полмиллиарда

 

Полиция индийского штата Уттар-Прадеш задержала трех мошенников, которые заработали около 550 миллионов долларов, создав финансовую онлайн-пирамиду, построенную на обещании платить вкладчикам за "лайки" нужных страниц в интернете, передает РИА Новости со ссылкой на издание Hindustan Times.

Основателем пирамиды выступил 26-летний Анубхав Миттал, сын владельца торговой лавки с техническим образованием. В 2015 году он вместе с двумя сообщниками создал фирму Ablaze Info Solutions Limited, которая обосновалась в городе Ноида в делийской агломерации.

Фирма позиционировала себя якобы как посредника для третьих компаний в раскрутке их аккаунтов в соцсетях. Однако вместо распространенной среди таких фирм практики накрутки "лайков" через сеть ботов, фирма предлагала всем желающим поучаствовать в этом процессе и заработать. Для этого у фирмы нужно было купить "подписку", стоимость в зависимости от возможностей подписки ранжировалась от 5750 рупий до 57,5 тысячи рупий (85 и 855 долларов). Заплатив деньги, вкладчики пирамиды получали ссылки на страницы, которые нужно было "лайкать", получая за каждый "лайк" пять рупий.

Однако в действительности фирма не оказывала услуг по популяризации аккаунтов третьих компаний, а просто рассылала своим вкладчикам ссылки, созданные на фейковом сервере. Как и стандартная финансовая пирамида, Ablaze Info Solutions активно поощряла приглашение вкладчиками новых клиентов – деньги за "лайки" выдавались из тех же средств, которые вносили подписчики. В результате клиентская база разрослась до 650 тысяч человек.

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