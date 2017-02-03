Российские бомбардировщики ударили по ИГИЛ

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиаудар по объектам террористов в районе города Аль-Маядин провинции Дейр-эз-Зор, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Бомбардировщики вылетели из России в пятницу, совершили перелет над территорией Ирана и Ирака и нанесли групповой удар по объектам "Исламского государства". Целями для поражения стали выявленные крупные склады боеприпасов и вооружения боевиков.

Отмечается, что средства объективного контроля зафиксировали поражение всех назначенных целей.