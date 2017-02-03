Судьи отказываются выполнять указ Трампа

Окружной судья из американского города Детройт, штат Мичиган, временно приостановила действие указа президента США Дональда Трампа об ограничениях в отношении иммигрантов. Об этом сообщает Reuters.

Таким образом, согласно постановлению, вынесенному судьей Восточного округа Мичигана Викторией Робертс, запрещается «отказывать во въезде в США тем, кто легально живет в стране на постоянной основе, а также тем, кто имеет действующую иммиграционную визу». Как уточняет агентство, изначально неназванный истец просил о постоянном судебном запрете на действие указа.

Ранее судья Энн Доннелли из Федерального окружного суда Восточного округа Нью-Йорка разрешила ностранцам с действующей американской визой, которые уже приехали в Соединенные Штаты и попали под действие указа об ужесточении иммиграционной политики, временно оставаться в стране.