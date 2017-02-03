Россия может влезть в новые долги

В течение ближайших 10 лет Россия может нарастить долг с нынешних 100 до 150 процентов ВВП без угрозы финансовой стабильности. Соответствующая информация содержится в обзоре Sberbank CIB «Долговые рынки сегодня», попавшим в распоряжение «Ленты.ру».

«Большинство экспертов сходится в том, что в долгосрочной перспективе Россию скорее всего ожидает медленный экономический рост в отсутствие полномасштабных структурных реформ. В данном обзоре мы утверждаем, что экономика может в некоторой степени решить проблему медленного роста за счет увеличения заимствований», — говорится в материалах инвестиционной «дочки» Сбербанка.