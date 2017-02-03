 

Россия может влезть в новые долги

 

В течение ближайших 10 лет Россия может нарастить долг с нынешних 100 до 150 процентов ВВП без угрозы финансовой стабильности. Соответствующая информация содержится в обзоре Sberbank CIB «Долговые рынки сегодня», попавшим в распоряжение «Ленты.ру».

«Большинство экспертов сходится в том, что в долгосрочной перспективе Россию скорее всего ожидает медленный экономический рост в отсутствие полномасштабных структурных реформ. В данном обзоре мы утверждаем, что экономика может в некоторой степени решить проблему медленного роста за счет увеличения заимствований», — говорится в материалах инвестиционной «дочки» Сбербанка.

749 просмотров


Старости
Задержаны высокопоставленный чиновник и его пособник из Азербайджана
Задержаны высокопоставленный чиновник и его пособник из Азербайджана Громкое дело в Украине
Наша погода
Сегодня 5° / 0°
4 Фев 7° / 3°
5 Фев 8° / 2°
6 Фев 11° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.9111 AZN
1 EUR   =   2.0561 AZN
1 RUB   =   0.0322 AZN


Новостная лента

Россия запрещает поставки белорусской говядины
В Йемене уничтожены два лидера "Аль-Каиды"
Россия может влезть в новые долги
Судьи отказываются выполнять указ Трампа
США направили миноносец к берегам Йемена
Российские бомбардировщики ударили по ИГИЛ
В Индии рухнула финансовая пирамида на полмиллиарда
Граждане Грузии отложили туры в Европу
МИД: "Нельзя политизировать вопрос Лапшина"
В Чечне задержали азербайджанку Тагиевой грозит 4 года
США расширили санкции против Ирана
В порту Гамбурга нашли 700 килограммов кокаина
«Это может вылиться в серьезный конфликт» Лукашенко о пограничных проблемах с Россией
Лукашенко отзывает белорусских специалистов из таможни ЕврАзЭС
Лукашенко выдает Лапшина Азербайджану видео
На Аравийском полуострове выпал снег видео
Трамп о нападении в Париже: «Американцам надо поумнеть»
Зариф: «Иран применит оружие только для самообороны»
«Погребенная заживо»: громкое дело над семьей Мурада Агджаева в России
Центробанк о курсе маната
Генпрокуратура и МВД о громких убийствах в Тертере
Азербайджан вместо нефти ставит на орехи ...и может заработать миллиарды
Президент-бакинец уходит в отставку
Азербайджанский олигарх стал спать спокойно
Лукаш Ясина: «Арестовать не одного Лапшина… А всех, кто едет в Карабах!» эксклюзив