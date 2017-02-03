Россия запрещает поставки белорусской говядины

Россия вводит запрет на поставки говядины из Минской области Белоруссии. Об этом заявила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано, сообщает ТАСС.

«Запрет вводится с 6 февраля», — уточнила она.

Дело в том, что белорусские предприятия поставляли в Россию украинскую и европейскую продукцию, которая запрещена к ввозу. Ранее Россельхознадзор обнаружил, что белорусское предприятие «Георгий и сыновья» поставляло в Россию продукцию с украинского «Двенадцать мастеров». В ходе дальнейшего разбирательства был ограничен ввоз в РФ продукции с предприятий Белоруссии: Лельчицкое райпо ОСП «Производственный комбинат», ООО «Онэксимпрод», СООО «Георгий и сыновья» и ООО «Террамит».

«Отказ белорусской стороны в проведении совместного посещения предприятия СООО „Георгий и сыновья“ только подтвердил оправданность подозрений Россельхознадзора в мошенничестве этого предприятия посредством поставок продукции украинского происхождения под видом белорусской», — отмечается в материалах ведомства.