Чешский премьер обматерил министра финансов

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка обвинил вице-премьера и министра финансов страны Андрея Бабиша в неуплате налогов. Об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook.

В частности, он сообщил, что миллиардер Бабиш с помощью операций с ценными бумагами основательно «обманул» чешское государство. При этом Соботка употребил нецензурное слово.

Бабиш в ответ на все обвинения заявил, что, возможно, подобная реакция является новым стилем общения премьер-министра страны.

В своем Twitter Соботка позже пояснил, что его страницу в соцсети никто не взламывал. «Да, Андрей Бабиш действительно не жалел чешское государство. Об этом надо говорить так, как есть», — написал он в своем микроблоге.