 

США закупили 55 истребителей F-35

 

Минобороны США закупило у компании Lockheed Martin 55 истребителей F-35 со скидкой 7,5 процентов. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает РИА Новости.

«Вчера была заключена замечательная сделка с Locheed Martin по приобретению новой партии F-35 в количестве 90 самолетов. 55 из них уже переданы военным», — сказал Спайсер.

Общая сумма экономии, по его словам, составила 455 миллионов долларов.

«Это еще одна большая победа для американских налогоплательщиков, которой добился президент», — сказал пресс-секретарь.

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