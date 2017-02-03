Посольство России в Дамаске снова обстреляли из минометов

Посольство России в Дамаске подверглось минометным обстрелам 2 и 3 февраля. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати российского МИД.

Отмечается, что огонь велся прицельно из района Джобар сирийской столицы, в котором «хозяйничают террористы».

«Одна из мин разорвалась на территории посольского комплекса между офисным и жилым зданиями, другая — в 20 метрах от главного въезда в посольство. Жертв нет, но нанесен материальный ущерб», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

До этого российское посольство в Дамаске неоднократно подвергалось нападениям. В частности, 29 декабря мина попала на территорию дипмиссии около входа в консульский отдел. Она была выпущена из района, контролируемого боевиками в пригороде Дамаска. Взрыв нанес незначительный материальный ущерб. Никто не пострадал.