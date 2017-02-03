Ильхам Алиев отправляется на переговоры в Брюссель

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправится в Брюссель для обсуждения условий нового договора между Азербайджаном и Европейским Союзом, сообщают западные СМИ.

Согласно информации, в понедельник Ильхам Алиев встретится с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

На встрече будут обсуждены условия нового соглашения о партнерстве между Евросоюзом и Азербайджаном. Кроме того, директор Службы по внешним делам Еврокомисии Томас Мейр-Хартинг заявил, что на этой неделе двое высокопоставленных представителей посетят Баку, где обсудят вопросы двусторонних отношений с президентом Ильхамом Алиевым.