 

Главу минстроя Ингушетии подозревают в многомиллионном мошенничестве

 

Министр строительства республики Ингушетия Мустафа Буружев задержан по делу о мошенничестве в крупных размерах. Как сообщают СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах, он подозревается в хищении более 54 млн рублей при строительстве школы.

Между тем пресс-служба МВД РФ сообщает, что в Ингушетии возбуждено дело о мошенничестве на сумму более 54 млн рублей. Фигурантом расследования стал гендиректор подрядной организации, которая строила школу в Джейрахском районе.

По данным следствия, он по сговору с неизвестными представил к оплате в минстрой Ингушетии акты приемки выполненных работ и справки об их стоимости, в которые внес ложные сведения.

Еще один подозреваемый — «руководитель одного из министерств республики», который был главным специалистом отдела технического надзора и следил за выполнением строительных работ. Зная, что часть работ не выполнена и необходимое оборудование не поставлено, чиновник подписал акт приема в эксплуатацию школы.

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