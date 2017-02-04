Советник Трампа отказался терпеть «провокации» со стороны Ирана

Вашингтон не намерен терпеть «провокации» со стороны Ирана, которые угрожают интересам Соединенных Штатов. Об этом, как сообщает Reuters, заявил в пятницу, 3 февраля, советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн.

«Международное сообщество было слишком терпимо к плохому поведению Ирана, — сказал Флинн. — Времена, когда закрывались глаза на враждебные и воинственные действия Ирана в отношении Соединенных Штатов и мирового сообщества, закончились».

Как отметил советник президента Дональда Трампа, экстренных встреч и заявление Совета Безопасности ООН в связи с действиями Тегерана недостаточно. «Администрация Трампа больше не потерпит провокации Ирана, которые угрожают нашим интересам», — приводит его слова РИА Новости.

Сам Трамп, отвечая на вопросы журналистов, уклонился от прямого ответа, намерен ли он предпринять дополнительные меры в отношении Ирана, лишь сказав, что Тегеран «плохо себя ведет».