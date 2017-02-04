 

Тегеран заявил, что не поставляет оружие Йемену

 

Тегеран не поставляет оружие Йемену, сообщения об этом являются ложью, заявил в пятницу советник спикера парламента Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Это просто вымыслы, которые появляются с самого начала войны в Йемене. (Например) Они объявляют об убийстве трех командиров из Корпуса стражей исламской революции в каком-то районе (Йемена). Но они не предъявляют никаких доказательств всему этому. Все это – недостоверные, безосновательные измышления", — заявил Абдоллахиян в интервью RT.

По его словам, в Тегеране не скрывают присутствие "военных советников для борьбы с ИГИЛ в Сирии и Ираке", которые были направлены туда "по официальной просьбе правительств Сирии и Ирака".

"Все это в рамках международного права. В Йемене у нас нет вооруженных сил, и мы не отправляли туда ни беспилотники, ни оружие. Но мы поддерживаем Йемен политически и считаем, что все йеменцы должны играть роль в будущем Йемена. Мы верим, что блокада Йемена должна закончиться. Мы заявляем, что саудовская агрессия против Йемена является стратегической ошибкой, которая нанесла Саудовской Аравии ущерб больше, чем какая-либо другая сторона", — сказал Абдоллахиян.

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