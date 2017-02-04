 

17-летний Малыш Боб убил 30 человек

 

Семнадцатилетний молодой человек задержан правоохранительными органами Колумбии по подозрению в совершении не менее 30 убийств в городе Кали, передает РИА Новости.

"Подросток по прозвищу Малыш Боб совершил около 30 убийств, включая двойное убийство в торговом центре на юге города, которое попало на камеры видеонаблюдения", — приводит радио Blu заявление командующего полицией Кали Уго Касаса.

Убийства были совершены подростком в течение нескольких лет. По данным следствия, он входил в состав одной из банд Кали, а затем сам создал свою преступную группировку. Убивать он начал с 12 лет.

Несмотря на тяжесть совершенных преступлений, убийца, скорее всего, отделается минимальным наказанием вместо пожизненного заключения. По закону Колумбии, максимальный срок для несовершеннолетних составляет восемь лет тюрьмы.

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