 

Порошенко и Эрдоган обменялись заверениями в украино-турецкой дружбе

 

Президент Украины Петр Порошенко в своем поздравлении президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с 25-летием установления украинско-турецких дипломатических отношений отметил, что обеспечение мира в регионе Черного моря является совместной задачей Украины и Турции, передает Интерфакс.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, в своем поздравлении президенту Турции П.Порошенко подчеркнул, что прочным фундаментом украинско-турецкого взаимодействия являются дружеские отношения между двумя народами, которые насчитывают много веков, а в последние 25 лет двусторонние отношения приобрели глубину.

"Турция на практике продемонстрировала свою приверженность основополагающим принципам международного права и солидарность с Украиной, осудив оккупацию Россией Крыма и попытку аннексировать часть украинской суверенной территории. В этом контексте хочу подчеркнуть, что обеспечение мира в регионе Черного моря является совместной жизненно важной задачей Украины и Турции", - говорится в поздравлении президента Украины.

П.Порошенко отметил, что расширению сотрудничества в торгово-экономической сфере между двумя странами будет способствовать подписание соглашения о зоне свободной торговли.

Также он напомнил, что две страны перешли к реализации проектов в оборонно-промышленном комплексе.

В свою очередь, Р.Т.Эрдоган в своем поздравлении П.Порошенко отметил, что вызовы, с которыми две страны столкнулись на региональном и международном уровнях, "еще раз доказали, что турецко-украинская дружба опирается на прочный фундамент, а наше сотрудничество углубилось еще больше в каждой отрасли".

"Без сомнений, наши прекрасные отношения с дружественной Украиной будут продолжать развиваться в ближайшем будущем. Турция, несомненно, будет поддерживать решение проблем в регионе на основе сохранения территориальной целостности и суверенитета нашего стратегического партнера Украины", - заявил президент Турции.

Он выразил надежду, что его визит в Украину, который планируется в ближайшие месяцы, придаст новый импульс отношениям.

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