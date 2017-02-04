Армянская армия обстреляла азербайджанские позиции из минометов

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 24 раза, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

"Вооруженные формирования Армении, используя 82-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта, в целом 24 раза", - говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.