В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное следствие по делу гражданина Ирана Фатхи Калех Сара Гашем Али, который обвиняется в торговле наркотиками, сообщает haqqin.az.

Согласно обвинительному акту, в ноябре 2015 года иранец Фатхи Калех пересек азербайджанскую границу с 1410 граммами героина. При попытке продажи наркотиков в Баку 14 января 2016 года он был задержан столичной полицией рядом с кинотеатром «Дружба». Подозреваемый был доставлен в Управление полиции Насиминского района, где у него было изъято около 15 кг наркотиков.

В своих показаниях на суде гражданин Ирана заявил, что живет в Тегеране и владеет небольшим цехом. В последнее время его дела шли неважно, и он решил перебраться в Азербайджан, чтобы открыть здесь цех по изготовлению деревянных лестниц.

В Иране знакомый Ф.Калеха по имени Гусейн сказал ему, что в Баку живет его знакомый Хусан и он поможет ему.

«В Баку я договорился с этим Хусаном о встрече. Он пришел еще с одним человеком. Только мы встретились, как нас всех задержала полиция. Меня доставили в Управление полиции и там замначальника Управления Рамин достал из шкафа пакет с героином и сказал мне, что моя песенка спета. Когда я заявил, что наркотики не мои, Рамин ударил меня и сказал, чтобы я не отпирался. Я из страха промолчал и подписал все документы», - заявил подсудимый.

Несмотря на то, что Фатхи Калех отказался признавать себя виновным, доказательства, приобщенные к делу, и показания свидетелей полностью изобличили его.

Свидетель по делу оперуполномоченный Управления полиции Насиминского района Васиф Бадалов заявил, что к ним попала оперативная информация о том, что некто Гасым продает партию наркотиков. При проверке информации выяснилось, что эту партию наркотиков продает гражданин Ирана Фатхи Калех.

«Когда мы задержали его возле кинотеатра «Дружба», при нем был обнаружен пакет с наркотиками, а еще больший пакет был у него за спиной в рюкзаке. Во время допроса Ф.Калех заявил, что получил эти наркотики от своего знакомого в Иране Гусейна и привез их в Баку для продажи», - заявил сотрудник столичной полиции.

Суд вынес решение, согласно которому гражданин Ирана Фатхи Калех был приговорён к 13 годам заключения.

Отметим, что за это преступление его в Иране ждала бы смертная казнь и ничто его бы не спасло.