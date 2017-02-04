Массовые сокращения на Нефтчалинском заводе российского олигарха

На предприятии ООО «Азерйод», расположенном в Нефтчале и принадлежащем президенту İSR holdinq российскому олигарху Искендеру Халилову, в принудительный отпуск отправлены 100 сотрудников, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

По словам работников завода, у них собраны заявления о том, что они уходят в неоплачиваемый отпуск по собственному желанию с 1 февраля по 1 марта. Среди тех, кого заставили написать такие заявления, есть и сотрудники управления предприятия.

Рабочие говорят, что причиной такого шага им назвали то, что в связи с подорожанием электроэнергии завод стал нерентабельным. Рабочие обеспокоены тем, что такое решение руководства может привести к увольнению 100 из 250 сотрудников завода.

Напомним, что год назад в ходе своего неожиданного визита на завод олигарх И.Халилов дал указание руководству завода не увольнять ни одного человека из 250 работников предприятия, несмотря на сложную экономическую ситуацию.

Отметим, что завод занимается производством технического и кристаллического йода. В настоящее время завод выпускает около 400 тонн йода в год, что в 25 раз превышает нынешний спрос. Генеральным директором завода является племянник И.Халилова Рашад Халилов.

В последние годы производство йода в Нефтчале резко увеличилось. Ямы с йодо-бромной водой в Азербайджане есть только в Нефтчале. На территории района есть 167 таких ям, 100 из которых в настоящее время эксплуатируются. За день добыча йодо-бромной воды достигает 25 тысяч кубометров. Добытая вода проходит очищение на йодовом заводе, куда она доставляется по специальному трубопроводу. Здесь после восьми этапов обработки насыщенной йодом воды она становится кристаллическим йодом.

По своим производственным мощностям завод в Нефтчале занимает первое место в СНГ и третье место в мире. В настоящее время тонна соли на мировых рынках продается за 28 тысяч долларов.