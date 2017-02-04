 

Азербайджанские нефть и газ спасут Пакистан

 

Министерство иностранных дел Пакистана одобрило подписание соглашения по импорту нефти и газа из Азербайджана, сообщают сегодня пакистанские СМИ.

Это позволит уменьшить чрезмерную энергозависимость Пакистана от стран Ближнего Востока, говорится в сообщении.

В апреле 2016 года Министерство нефти и природных ресурсов Пакистана и Министерство энергетики Азербайджана согласовали подписание межправительственного соглашения, которое будет направлено на сотрудничество в области поставок нефти, нефтепродуктов, LPG и LNG, а также на привлечение инвестиций в энергетические сферы двух стран, в том числе на реконструкцию существующей инфраструктуры и создание мощностей для хранения на территории Пакистана.

Договоренность была достигнута в ходе шестого заседания азербайджано-пакистанской межправкомиссии в Исламабаде.

Стороны также договорились о содействии переговорам и последующем подписании меморандума о взаимопонимании между азербайджанской госкомпанией SOCAR и Государственной нефтяной компанией Пакистана (PSO) по вопросам торговли нефтью, нефтепродуктами, LNG и LPG, а также совместном освоении новых мощностей для их импорта.

В настоящее время Пакистан импортирует нефть из арабских стран Персидского залива, включая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт и Саудовскую Аравию. Страна также импортирует газ из Катара.

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