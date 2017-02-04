 

Иранские элитные подразделения начали учения В ответ на угрозу санкций

 

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сегодня приступил к проведению учений в провинции Семнан на фоне введенных санкций со стороны США после испытания Тегераном баллистической ракеты, передает РИА Новости.

Согласно сайту элитных подразделений Sepahnews, учения военно-космических сил КСИР, начавшиеся в субботу утром, нацелены продемонстрировать готовность Ирана противостоять угрозам. В лозунге, под которым проходят учения, фигурируют слова "презрение к санкциям и угрозам". В ходе маневров будут использованы различные ракетные и радиолокационные системы иранского производства.

Иран 29 января провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Испытательный пуск был произведен в окрестностях города Семнан в 225 километрах от Тегерана. Ракета пролетела примерно 966 километров перед тем, как взорваться. Глава Минобороны Ирана Хосейн Дехган назвал испытания успешными.

В ответ на действия Тегерана США в пятницу расширили санкционный список, включив в него 13 физических лиц — граждан Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана. Также в списке 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ. Санкции касаются иранской программы создания баллистических ракет и поддержки ливанской шиитской группировки "Хезболлах", которую Вашингтон считает террористической.

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