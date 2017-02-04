Турецкий самолет совершил экстренную посадку в Иране

Пассажирский самолет, принадлежащий национальному авиаперевозчику Турции - Turkish Airlines, 4 февраля совершил экстренную посадку на юге Ирана в городе Захедан, сообщает агентство IRNA.

Самолет Airbus, направлявшийся из Стамбула во Вьетнам, изменил маршрут из-за критических условий для здоровья пассажира на борту, сказал работник аэропорта Захедан - Хамид Реза Парса.

Турецкий самолет приземлился в 7:35 по местному времени (GMT +3: 30 часов), после чего больной пассажир был госпитализирован в одну из больниц в городе Захедан для оказания ему медицинской помощи.

По словам работника аэропорта, турецкий Airbus A330-300 вылетит во Вьетнам после получения необходимых разрешений.