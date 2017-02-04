 

Турецкий самолет совершил экстренную посадку в Иране

 

Пассажирский самолет, принадлежащий национальному авиаперевозчику Турции - Turkish Airlines, 4 февраля совершил экстренную посадку на юге Ирана в городе Захедан, сообщает агентство IRNA.

Самолет Airbus, направлявшийся из Стамбула во Вьетнам, изменил маршрут из-за критических условий для здоровья пассажира на борту, сказал работник аэропорта Захедан - Хамид Реза Парса.

Турецкий самолет приземлился в 7:35 по местному времени (GMT +3: 30 часов), после чего больной пассажир был госпитализирован в одну из больниц в городе Захедан для оказания ему медицинской помощи.

По словам работника аэропорта, турецкий Airbus A330-300 вылетит во Вьетнам после получения необходимых разрешений.

644 просмотров


Старости
Задержаны высокопоставленный чиновник и его пособник из Азербайджана
Задержаны высокопоставленный чиновник и его пособник из Азербайджана Громкое дело в Украине
Наша погода
Сегодня 7° / 3°
5 Фев 8° / 1°
6 Фев 12° / 3°
7 Фев 10° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.9111 AZN
1 EUR   =   2.0561 AZN
1 RUB   =   0.0322 AZN


Новостная лента

Алексей Фененко: «США начнут прорываться в Азербайджан» мнения и оценки
Две Америки до и после Трампа размышления публициста
МИД Азербайджана о провокации бывшего премьер-министра Швеции
Азербайджанского боксера превращают в раба в российской тюрьме продолжение истории
В Луганске убит один из лидеров сепаратистов фото; видео
Турецкий самолет совершил экстренную посадку в Иране
Иранские элитные подразделения начали учения В ответ на угрозу санкций
Азербайджанские нефть и газ спасут Пакистан
Массовые сокращения на Нефтчалинском заводе российского олигарха
Если его выдадут в Иран, он будет казнен Haqqin.az из зала суда
Нападение на полицию в Стамбуле
Глава Пентагона назвал Иран главным спонсором терроризма
Армянская армия обстреляла азербайджанские позиции из минометов
Миллиардер отказался от должности министра в правительстве Трампа
Порошенко и Эрдоган обменялись заверениями в украино-турецкой дружбе
17-летний Малыш Боб убил 30 человек
Жительница Гаджикабула отравилась угарным газом
Тегеран заявил, что не поставляет оружие Йемену
Советник Трампа отказался терпеть «провокации» со стороны Ирана
Главу Минстроя Ингушетии подозревают в многомиллионном мошенничестве
Иран назвал санкции США "нелегитимными"
Мужчина заживо сгорел в Хырдалане
В Губе автомобиль сбил ребенка
На военных у Лувра напал выходец из Египта
США полностью пересмотрят свое отношение к Кубе