Сегодня утром в Луганске взорвался автомобиль, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах города.

"Около 8 утра прогремел взрыв на одной из улиц в районе центра города. Очевидцы сообщили, что взорван внедорожник марки Toyota", — сообщил собеседник агентства.

Позже стало известно, что в машине находились два человека, причем оба погибли. Один из них - начальник управления «Народной милиции ЛНР» Олег Анащенко, которому и принадлежал взорванный автомобиль.

Руководство сепаратистов считает, что взрыв совершили украинские спецслужбы, чтобы дестабилизировать обстановку в «ЛНР».