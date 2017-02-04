В редакцию haqqin.az обратилась сестра азербайджанского боксера, призера чемпионата Европы Мурада Агамалиева Улькяр Садыхова, заявившая, что ее брат, осужденный на 11 лет за убийство в российской тюрьме, столкнулся с явной несправедливостью.

Как уже сообщал haqqin.az, на днях Верхне-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор обвиняемым в убийстве осужденного Антона Штерна в уральской ИК-2.

По версии следствия, заключенные Егор Мамонтов и Сергей Бессонов, отбывавшие срок за хранение наркотиков, шесть месяцев вымогали у Штерна деньги, требуя перечислять на карту матери Бессонова по 5 тысяч рублей в месяц. По сообщению российских СМИ, когда Штерн не заплатил в очередной раз, они избили его вместе с заключенными Назиром Садовым и Мурадом Агамалиевым. Из-за травм Штерн вскоре скончался.

Агамалиеву вменялась часть 4 статьи 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц и повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В итоге Мамонтова приговорили к 15 годам, Агамалиева - к 11 годам, Садова — к 12 годам, Бессонова — к 5,5 годам колонии строгого режима. При этом изначально администрация колонии настаивала на том, что Штерн был убит после конфликта на национальной почве с Мурадом Агамалиевым. Позже фигурантами дела стали осужденные, сотрудничающие с администрацией колонии.

Сестра боксера уверена, что Мурад не причастен к убийству.

«В день, когда это случилось, у моего брата были перевязаны оба плеча из-за травм, - рассказывает Улькяр Садыхова. – Левая рука у него была травмирована еще в Азербайджане, когда он занимался боксом. Ему даже была сделана операция в Москве и установлен искусственный протез. Эту же руку ему травмировал в тюрьме заключенный по фамилии Заец. А вторую руку Мурад повредил во время занятий в колонии армрестлингом. Свидетели также заявили, что ее брата не было рядом во время избиения Штерна. К примеру, об этом в своих показаниях сказал осужденный Садов.

Кстати, тот самый Заец участвовал в избиении, однако следствие по непонятной никому причине решило его не привлекать в качестве обвиняемого. Быть может потому, что тот пошел на сделку со следователем Коуровым и оговорил Мурада за некоторые блага?».

По словам сестры, дело Агамалиева было заказным. Судья не удовлетворила ни одного ходатайства адвоката боксера: ни о вызове и допросе свидетелей, которые могли дать показания о непричастности Мурада, ни о запросе медицинской документации. И как следствие, не было и экспертизы плеча.

«В тюрьме заинтересованы в том, чтобы Мурад продолжал там сидеть, - говорит она. – Об этом нам даже следователь сказал. Из-за того, что мой брат – спортсмен, они хотят оставить его за решеткой, чтобы он работал на них, был так называемым «боевиком», брал на себя различные преступления. Не знаю, как это точно называется на тюремном жаргоне. Взамен, по словам следователя, нам намекнули, что ему будут созданы в тюрьме нормальные условия. В тюрьме знают, что за Мурадом нет больших людей, способных отстоять его права.

Конечно же, ни мы, ни Мурад не согласны с таким ходом дела. Сейчас мы собираем деньги, чтобы подать апелляцию. Поверьте, если бы мой брат действительно убил того парня, мы бы не стали его так рьяно защищать, но он не виноват».

Ранее мы уже сообщали о том, что Мурад Агамалиев оказался в колонии из-за провоза запрещенных препаратов. Об этом нам сообщил лянкяранский тренер, земляк Агамалиева Салам Багиров. Улькяр Садыхова подтвердила эту информацию.

«Мой брат переехал в Россию в 2013 году. Неприятная история с ним приключилась в январе 2014 года. Он летел из Сургута. В самолете Мурад обнаружил, что забыл свой телефон в такси. Он попросил у рядом сидящего пассажира телефон, чтобы позвонить. В этот момент стюардесса сделала ему замечание, так как самолет уже должен был взлетать. Так получилось, что на борту возник конфликт, в результате чего было принято решение высадить Мурада в Ханты-Мансийске. Там в его багаже была обнаружена ампула тестостерона. Он использовал этот препарат, так как продолжал заниматься спортом. В Азербайджане этот препарат был разрешен, а в России, оказывается, нет. Мурада обвинили в том, что он провез тестостерон через российскую границу, хотя когда он привез препарат из Баку, никаких проблем не было».

В мае 2014 года Агамалиев был осужден сроком на три года Нижневартовским городским судом Ханты-Мансийского автономного округа.

«За столь незначительное преступление его отправили в одно из самых жестоких исправительных учреждений - в уральскую ИК-2 в Екатеринбурге, - продолжает Улькяр Садыхова. – Сообщив в тюрьме, что он не имеет родственников в России, Мурад словно подписал себе приговор. Неудивительно, что убийство парня повесили на него. Семья помогала и продолжает помогать как может, но наши возможности ограничены. За это время мы уже потратили более миллиона рублей. Просим помочь нам вызволить Мурада из российской тюрьмы».