 

МИД Азербайджана о провокации бывшего премьер-министра Швеции

 

Азербайджан призывает бывшего премьер-министра Швеции Карла Бильдта в условиях современного мира и в нынешнем состоянии хрупкого равновесия, поощрять не религиозно-культурное разделение Европы, а межцивилизационный и межрелигиозный диалог и мультикультурализм. Об этом сказал сегодня официальный представитель МИД Азербайджан Хикмет Гаджиев.

Сегодня Европа и мир больше нуждаются именно в этом, сказал Гаджиев.

Размещение Бильдтом на своем аккаунте в Twitter непонятной карты, где территория оккупированного Арменией нагорно-карабахского региона Азербайджана окрашена в отличительный цвет, является отрицанием тысячелетнего материально-культурного и религиозного наследия коренных азербайджанцев, изгнанных с этих территорий в результате кровавой этнической чистки и армянской оккупации, сказал Гаджиев.

Он выразил надежду, что Карл Бильдт устранит эту неточность.

Экс-премьер Швеции Карл Бильдт разместил в субботу на своем аккаунте в Twitter религиозную карту Европы, на которой территория Нагорного Карабаха обозначена как территория с христианским населением.

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