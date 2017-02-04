Почти в каждом голливудском фильме мы слышим уже ставшие привычными реплики вроде: «Как! Ты собираешься за него замуж, он же республиканец»!!! Или «Вообще-то он хороший парень, жаль только, что он – демократ».

Кто из нас воспринимал эти слова всерьез? Ведь мы все относились к ним, как к какой-то киношной шутке, которая имеет к реальности примерно такое же отношение, как медведи на улицах российских городов или кавказцы с усами, длинными носами, и шапками-аэродромами на московских улицах.

И пожалуй, только сейчас, после выборов в США стало ясно, что на самом деле это никакая не киношная шутка, и никакое не преувеличение. Американское общество действительно разделено по идейно-политическому признаку, и разница между сторонниками двух основных партий, примерно такая же, как в наших странах между пророссийскими и прозападными согражданами.

Конечно, дело не доходит до того, что увидев друг друга на улице республиканцы и демократы переходят на разные стороны, чтоб не встречаться, но реплики типа «Как ты можешь выходить за него замуж, он же республиканец» - действительно встречаются не только в кино, но и в реальной жизни.

Прошедшие выборы еще раз показали, что разделение на республиканцев и демократов носит совершенно логический характер и не является случайностью. Можно посмотреть фильм, в котором тот или иной человек принимает участие, можно послушать музыку, которую тот или иной музыкант исполняет – и сразу станет ясно, к какой из частей политического спектра принадлежит та или иная знаменитость.

К примеру, в кинематографе на стороне демократов, и соответственно Хиллари Клинтон – актеры и актриссы с активной социальной позицией, интересующиеся правами меньшинств, принимающие активное участие в различных общественных проектах в помощь голодающим Эфиопии, или дарфурских крестьян, угнетаемых суданскими боевиками.

Роли у них преимущественно в соответствующих фильмах - остро социальных, с упором на проблемы простого человека, угнетаемого системой, права человека, меньшинства – все это в большой дозе можно увидеть в фильмах таких сторонников демократов, как Мерил Стрипп, Анжелина Джоли, Джордж Клуни, Джонни Депп. Выглядят они как правило, соответственно – особенно мужчины – без особых мышц, без имиджа крутого парня, разнообразно и цветасто одетые, часто меняют прически, стиль одежды и имидж - тот же Джони Депп, и еще один знаменитый демократ - Лео Ди Каприо.

Зато на стороне республиканцев – крепкие, сильные ребята. Уверенные в себе парни, которые в фильме легко могут назвать гомосексуала «педиком», преимущественно бабники. Не сказать, что прямо такие уж примитивные. Очень часто они играют в очень хороших фильмах, выступают в качестве режиссеров и продюсеров в мощных картинах.

Киноактер республиканец – это вне всякого сомнения интеллектуал, но при это исповедующий принцип «добро с кулаками».

На этом спектре политического Голливуда – Мэл Гибсон, Брюс Уиллис, Сильвестер Сталонне, Арнольд Шварцнеггер, Клинт Иствуд.

По части интеллектуалов – один из самых ярких сторонников республиканской партии и персонально Трампа - отец Ажелины Джоли, яркий, культовый актер, и просто очень суровый, редко улыбающийся мужик Джон Войт.

Конечно, и тут бывают исключения. Один из главных голливудских мачо и секс-символов Америки Алек Болдуин – демократ, суровый и великий Роберт де Ниро - также...

Ничего удивительного. Речь ведь идет о человеческих свойствах, и все обобщения - довольно условны.

По такому же принципу распределяются лагеря и в музыкальной индустрии.

Поп-музыка – целиком на стороне демократов. Там люди, для которых свобода – очень значимое понятие, так как американский поп – в значительной степени эпатажный, он очень интернациональный, там никуда не денешься без чернокожих, да и вообще цветных, там - немало представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

В лагере демократов – Мадонна, Элтон Джон, Леди Гага, Дженифер Лопес, Кристина Агилера, Рикки Мартин.

Там же – социально активные персонажи, защитники прав человека, по всему миру – типа Боно, вокалиста ирландской группы U-2.

Зато рок-музыка – почти полностью в лагере республиканцев. Причем, чем группа мощнее, чем она более бескомпромиссная и суровая – тем более явно она республиканская.

Рок в исполнении республиканцев – тяжелый, с текстами о войне, мире, безумии, апокалипсисе, демонах, драконах, и т.д.

Среди республиканцев – большинство групп, играющих тяжелый ортодоксальный металл во всех его проявлениях – Metallica, Megadeth, Manowar, Slipknot. Там – крепкие, суровые парни в черных одеждах, никаких фривольностей, никакой мягкотелости, никаких компромиссов.

Много песен о войне, о солдатах, о викингах, о средневековых рыцарских сражениях, об американском патриотизме, и т.д.

Хотя и тут – не все однозначно. Вот так выглядит типичный гитарист-республиканец Закк Уайлд - здоровый детина с внешностью викинга, с флагом Конфедерации южных штатов на гитаре. Музыка довольно однообразная, без особых новаций, прямая как стрела и мощная как танк.

А вот каков рок-гитарист Стиви Вай – из лагеря демократов. Музыкант с куда более широким кругозором, философ в музыке, и в конце концов буддист, несмотря на свои итальянские корни.

Ну и конечно – истинные избиратели Трампа. Настоящая американская музыка. Кантри. Небольшие городки, двухэтажная Америка, салуны, светловолосо-голубоглазые мачо в ковбойских шляпах, много красивых сексуальных девушек, мощных машин с большим колесами...

Настоящая белая Америка. Парни, которые до сих пор говорят о женщинах терминами «аппетитная попка» или «огромные буфера», не стесняясь, что их назовут «сексистами»...

Два мира, две идеологии, но одна страна. Нет ничего удивительного в приведенных выше репликах о демократах и республиканцах – это и есть повседневная жизнь сегодняшней Америки.

Кто важнее, и чей голос имеет большее значение – демократ Лео ди Каприо, сыгравший огромное количество отличных ролей, или Клинт Иствуд, неважный актер, но в последние годы открывшийся миру как выдающийся режиссер?

Кто важнее для Америки - великая Мерил Стрипп, или культовый, мрачный молчун Джон Войт?

Кто важне для мира и для Америки – U-2 или Metallica, Стив Вай или Закк Уайлд, Элтон Джон или Кид Рок?

Или совсем в широком смысле – кто важнее – продвинутое либеральное городское население, или традиционная двухэтажная Америка? Гигантские металлургические и машиностроительные гиганты, или высокотехнологичные предприятия? Инженеры и работяги, на руках и плечах которых держится Америка, или программисты, которые делают США мировым лидером в области технологий?

Кто важнее - простые трудяги, которые случись что, возьмут в руки оружие и будут защищать страну, или космополиты из Силиконовой долины, которые случись что, не возьмут в руки даже водный пистолет, но при этом сегодня создают будущее не только Америки но и всего мира?

Нет ответа на эти вопросы. И не может быть. Ни одна из этих сторон не могла бы существовать без другой. Они как плюс и минус, небо и земля, день и ночь, холод и жара.

Они неотделимы друг от друга, и каждая из сторон приносит что-то свое. Именно их совместный труд и делает Америку той страной, которую можно любить, можно ненавидеть, но невозможно не уважать.