 

Алексей Фененко: «США начнут прорываться в Азербайджан» мнения и оценки

Автор: Отдел информации 

«С назначением нового госсекретаря Рекса Тиллерсона США попытаются вытеснить Россию из Кавказа и Центральной Азии. США вернутся к политике Буша и сместят основное внимание с Украины на прорыв к Каспийскому морю», - считает доцент факультета мировой политики МГУ, известный эксперт Алексей Фененко.

В беседе с haqqin.az эксперта высказал оценку: связи Тиллерсона с нефтегазовым комплексом предполагают, что во внешней политике Штаты будут уделять больше внимания нефтегазовым вопросам, что может стать для России серьезной проблемой на Кавказе и в Средней Азии,

«Это будет активизация американской игры в Грузии, это будут попытки проникнуть в Азербайджан и попытки вытеснить Россию из Центральной Азии, проводя самостоятельную работу с Туркменией, Узбекистаном и, что для нас особенно неприятно, с Казахстаном. Так что нам надо ждать новой попытки игры против ШОС и попытки проникнуть в Среднюю Азию», - отметил российский аналитик.

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Алексей Фененко: «США начнут прорываться в Азербайджан» мнения и оценки
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