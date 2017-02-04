Если в Азербайджане нет политических заключенных, подпадающих под определения различных международных правозащитных организаций, или число таковых невелико, тогда надо их придумать. Видимо, таким принципом руководствовались, к примеру, в Human Rights Watch, когда недавно потребовали освободить заключенных по «нардаранскому делу» в Азербайджане.

Складывается парадоксальная ситуация. В настоящий момент в списке из примерно 160 политзаключенных, о которых говорят некоторые правозащитники, свыше 100 – исламисты. То есть, именно те, кто выступает против поддерживаемых Западом ценностей.

Возвращаясь к Human Rights Watch. В этой организации заявили, что азербайджанские власти должны освободить 18 человек, включая «видного теолога и активиста оппозиции» Тале Багирзаде. Что самое интересное, в тексте заявления говорится, что большинство осужденных были арестованы 26 ноября 2015 года во время рейда полиции в Нардаране, пригороде Баку, «известном своим шиитским религиозным консерватизмом и критикой политики правительства. Рейд вылился в насилие и расстрел двух полицейских и семи мирных жителей».

Сразу вопрос: кто в кого стрелял, если это был расстрел? Может, полицейские сами себя расстреляли?

Стоит отметить, что затем появился некий Центр защиты политических заключенных (ЦЗПЗ) на базе рабочей группы, ранее созданной «директором Института мира и демократии» Лейлой Юнус, общественным альянсом "Азербайджан без политзаключенных" и Центром мониторинга политзаключенных.

Лейла Юнус, кстати, ранее опубликовала открытое письмо, адресованное лидеру движения «Мусульманское единство» Тале Багирзаде, в котором она отметила, что этот исламист имеет авторитет в Азербайджане.

Использовать тему политзаключенных легко. Но дело в том, что исламисты ну никак не могут ими быть. Политзаключенный - это человек, чьи гражданские свободы нарушены. И в то же время при определенных условиях, ограничения этих свобод считаются допустимыми в демократическом обществе и потому не рассматриваются как нарушение Европейской конвенции.

На этом основании, к примеру, Евросуд отказался признать нарушением запрет исламистов из партии «Хизб-ут Тахрир» в Германии и России.

Но что же происходит в Азербайджане? Некоторые правозащитники делают вид, что ограничений политических и гражданских свобод не существует, как будто они неограниченные.

Тале Багирзаде верующий? - Верующий. Его деятельность была политический? - Была. Его за нее посадили? - Да. Ну, значит его посадили по политическим мотивам, и он станет Нельсоном Манделой и его именем назовут улицы и площади.

А нормальная логика такова: Тале Багирзаде верующий? - Верующий. - Занимался политикой? - Занимался. Его деятельность была направлена на укрепление прав и свобод? - Нет, на ограничение. Он хотел восстановить шариат со смертной казнью, восстановить неравенство женщин, поставить в дискриминационное положение немусульман, заменить справедливый суд шариатским, где трех свидетелей достаточно, чтобы человека потом повесить или забить камнями.

Тогда, значит, Тале Багирзаде ЗЛОУПОТРЕБЛЯЕТ своими правами и свободами в ущерб другим и в нарушение статьи 17 Европейской конвенции о правах человека.

Следовательно, его права и свободы были ограничены в допустимом при демократии размере и не нарушены.