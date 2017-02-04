С развалом СССР жители его бывших республик стали все меньше и меньше интересоваться жизнью друг друга. О жизни граждан Латвии, Киргизии или Молдовы мы сегодня можем узнать лишь из обрывочных сообщений в СМИ. Но с развалом СССР на территории ряда постсоветских стран появились сепаратистские образования, принявшие за два десятка лет извращенную форму квазигосударств.

Что мы знаем о жителях этих сепаратистских образований и что они знают о нас? Российский «Спутник» провел интересный опрос среди жителей сепаратистской Абхазии, основным вопросом которого был «Что вы знаете об Азербайджане?».

Из опрошенных в Абхазии никто не бывал в Азербайджане, но, тем не менее, они весьма осведомлены о нашей стране.

Жители Сухуми назвали Азербайджан великолепной страной, которая умеет рекламировать себя на мировой арене.

"Футбольный клуб "Атлетико Мадрид" — первая ассоциация, когда я слышу про Азербайджан, — говорит Мачич Кобахия. – Скажете, какая связь? Объясню. Связь в том, что страна заплатила большие деньги, чтобы на футболках этого клуба была надпись "Азербайджан". Это значит, что в стране думают и находят разные способы представить республику на международной арене".

Азербайджан – одна из самых развитых постсоветских республик, отмечают опрошенные жители Абхазии. Страна богата природными ресурсами, особенно нефтью. Страна с большими музыкальными традициями: в Советском Союзе многие известные певцы, композиторы и деятели культуры были азербайджанцами.

"Например, первым исполнителем популярных и сейчас песен "Я встретил девушку, полумесяцем бровь" или "Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза» исполнял азербайджанский певец Рашид Бейбутов", — напомнил Виталий. А у подростков Азербайджан ассоциируется с певцом Эмином Агаларовым.

Знают в Абхазии достопримечательности Азербайджана и руководителей страны, вспомнили Девичью башню в Баку и политических деятелей Абульфаза Эльчибея, Аяза Муталибова, Гейдара Алиева и Ильхама Алиева.