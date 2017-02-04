 

В Баку дышится лучше, чем в Ереване но хуже, чем в Тбилиси

Автор: Отдел информации 

Времена, когда Азербайджан попадал в разного рода негативные рейтинги по экологии, Баку и Сумгаит назывались грязными городами и т.д., по всей видимости, канули в Лету. Несмотря на добычу нефти, что уже подразумевает определенное загрязнение, Азербайджан в списке самых токсичных стран мира, составленном энергетической компанией The Eco Experts на основании данных Международного энергетического агентства и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), занимал места с 91-го по 105-е.

При этом такие страны, как Казахстан, Туркменистан и Монголия также вошли в список наиболее токсичных стран в мире. Туркменистан расположился на 7 месте, Казахстан на 9, а Монголия на 15 месте, соответственно.

В лидерах по загрязнению еще и Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Иран, Оман и другие.

Список же стран с самым чистым воздухом в мире возглавляют Кения, Танзания и Эфиопия. В целом, наименее токсичные страны располагаются в основном в Африке, к югу от Сахары.

Всего в рейтинге проанализированы 135 стран мира. При подготовке исследования учитывался уровень загрязнения воздуха, потребление энергии и производство энергии с помощью возобновляемых источников.

The Eco Experts представляет результаты исследования в качестве предупреждения, что дальнейшие выбросы парниковых газов могут привести к катастрофическим и необратимым последствиям для планеты.

Данные, опубликованные ВОЗ в прошлом году, показали, что уровень загрязнения воздуха вырос на 8 процентов в период между 2009 и 2016 годами. Согласно оценкам ВОЗ, плохое качество воздуха уносит жизни 7 миллионов человек ежегодно.

Рядом с нашей страной в рейтинге расположились такие государства как Египет, Бельгия, Польша, Венгрия, Сербия, Эстония, Канада и некоторые другие. При этом отмечается, что в Армении ситуация значительно хуже, чем в Азербайджане, а вот в Грузии – лучше.

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