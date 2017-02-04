В Государственной морской администрации Азербайджана состоялась встреча начальника администрации Гудрата Гурбанова с послом Турции в Азербайджане Эрканом Озоралом, сообщили haqqin.az в администрации.

В ходе встречи глава Государственной морской администрации Г.Гурбанов отметил высокий уровень сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в сфере морского транспорта. Также до сведения посла было доведено то, что благодаря заботе президента Ильхама Алиева были достигнуты большие успехи в модернизации азербайджанского флота, проведены большие работы в сфере морского транспорта и дан большой толчок развитию транспортных коридоров.

Глава администрации также отметил, что Азербайджан всегда поддерживает Турцию в авторитетной Международной морской администрации (ММО), на сессиях в Ассамблее и подкомитетах этой организации, а также на выборах в Совет ММО.

Также глава Государственной морской администрации отметил, что сейчас в Азербайджане сложились очень хорошие условия для расширения деятельности классификационного общества «Türk Lloydu», и что торговое мореходство в Азербайджане постоянно развивается, поэтому с этой точки зрения очень важно проводить целенаправленные мероприятия по контролю над техническим состоянием кораблей. Говоря о деятельности и опыте азербайджанских моряков, Г.Гурбанов отметил, что и на азербайджанских кораблях, и на судах, ходящих под флагами других стран, есть сейчас азербайджанские моряки.

Отметив, что он и до этого работал в Азербайджане, посол Э.Озорал сказал, что приехав в Баку в этот раз он увидел стремительное развитие страны. Дипломат сказал, что ознакомившись с деятельностью Национального центра дальней идентификации и слежения, он может отметить, что как и во всех других сферах, в деятельности Государственной морской администрации чувствуется стремительное развитие.

Посол отметил, что в результате развития морского пароходства в Азербайджане, страна стала очень привлекательной для деятельности классификационных обществ. Озорал отметил, что среди них есть и турецкое классификационное общество «Türk Lloydu», которым уже проверено техническое состояние нескольких азербайджанских кораблей.

На встрече было подчеркнуто, что в Черном море около 10 азербайджанских кораблей занимаются грузоперевозками, и что в Турции будут построены еще несколько торговых кораблей для Азербайджана. Стороны также договорились о дальнейшем сотрудничестве и развитии связей в сфере морского транспорта.