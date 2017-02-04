Угулава приведет Грузию в Европу! Речь идет о неизбранном, но временно назначенном генсеке партии “Европейская Грузия”, которая образовалась на останках Единого национального движения, когда-то созданного Михаилом Саакашвили и представители которой образуют ныне в парламенте оппозиционное меньшинство.

Среди тех, кто поменял Саакашвили на Георгия Угулаву - 20 депутатов грузинского парламента, образовавших две проевропейские фракции. Кто же он, сменщик Мишико?

В свои 42 года Г. Угулава успел помимо философского факультета в тбилисском университете проучиться в ряде заадноевропейских вузов, а также закончить и духовную семинарию (прямо как Иосиф Сталин). Однако в отличие от вождя пролетарской революции генсек “европейских грузин” Георгий Угулава работал журналистом, менеджером теле программ, консультантом в фонде «Евразия». Однако известность к нему пришла в ходе “революции роз”, в которой он принимал участие в составе молодежной организации «Кмара”. Его революционная деятельность была отмечена новыми, куда более высокими назначениями – от замминстра юстиции до первого заместителя главы службы госбезопасности Грузии.

На состоявшейся презентации новой политической организации Г.Угулава объявил журналистам, что “Грузии не повезло с правительством – оно бездарное и может завести страну лишь в болото”.

Делясь планами нового политического объединения, его лидер сообщил, что оно намерено создать в национальном парламенте третью фракцию – фракцию регионов. Судя по всему, основатели «Европейской Грузии» намерены придать ей характер движения, “куда придут тысячи человек, движение, которое обеспечит динамичное развитие республики”. Все это – планы, которые очевидно утвердит съезд “Европейской Грузии”, намеченный на апрель. До этого исторического момента и будет исполнять обязанности главы партии-движения Г.Угулава.

Отцы-основатели ее, среди них, кстати, «серый кардинал» саакашистского «Нацдвижения» Гига Бокерия и лидер парламентского меньшинства Давид Бакрадзе, спешат, поскольку настроились дать бой своим соперникам осенью этого года на выборах в органы местного самоуправления.

“Мы поедем во все районы, поедем к народу и покажем, что демонтаж непригодной ни к чему власти начинается с регионов», - заявил Давид Бакрадзе, которого по имеющейся информации прочат в председатели новой партии. Ну что ж, как говорится, с богом! Только остальные политические организации, включая правящую коалицию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», настроены точно так же: выехать в районы и рассказать народу, какое его прекрасное будущее ждет, если он проголосует за их кандидатов.