Синоптики обещают потепление

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман, умеренный юго-западный ветер, сообщили сегодня в Национальном департаменте по гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 0-2 тепла, днем 5-9, в Баку ночью 0-2, днем – 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление упадет от 769 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80, днем 65-70 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, западный ветер временами усилится, в основном, на горных территориях. Ночью ожидается 0-5 мороза, днем 6-11 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем от 3 мороза до 2 градусов тепла.