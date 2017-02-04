 

Мужчина пытался вывезти из Азербайджана десятки тысяч долларов

Автор: Отдел информации 

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку вывоза из Азербайджана незадекларированной крупной суммы в иностранной валюте, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомитета.

Согласно информации, гражданин Азербайджана, намеревавшийся отбыть рейсом Баку-Стамбул, при входе в зону таможенного контроля Международного аэропорта Гейдар Алиев не представил таможенникам иностранную валюту, которую обязан был задекларировать.

При просвечивании багажа на рентгеновском аппарате таможенники увидели на мониторе изображения, похожие на денежные купюры, после чего гражданин был задержан. Во время допроса он отметил, что вез в ручной клади 10 000 долларов США.

При последующем досмотре ручной клади у гражданина среди вещей были в итоге обнаружены 26 тысяч долларов США.

По факту ведется расследование. 

2847 просмотров


Старости
Если Баку выдаст, его казнят в Иране
Если Баку выдаст, его казнят в Иране Haqqin.az из зала суда
Наша погода
Сегодня 7° / 3°
5 Фев 8° / 1°
6 Фев 12° / 3°
7 Фев 9° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.9111 AZN
1 EUR   =   2.0561 AZN
1 RUB   =   0.0322 AZN


Новостная лента

Али Гасанов: «Азербайджан хочет сотрудничества с США»
У жителя Баку изъяли оружие
В Баку арестован торговец ртутью
Австрийский эксперт о приезде армян в Баку эксклюзив
Лукашенко требует уважения наше послесловие
В Баку пройдет еще один чемпионат Европы Решение объявлено сегодня
Мужчина пытался вывезти из Азербайджана десятки тысяч долларов
Синоптики обещают потепление
В Грузии Саакашвили поменяли на Угулаву haqqin.az из Тбилиси
Посол Турции на переговорах в Морской администрации Азербайджана фото
В Баку дышится лучше, чем в Ереване но хуже, чем в Тбилиси
Эльчибей и Эмин Агаларов популярны в Абхазии интересный опрос
Запад в поддержку политического ислама в Азербайджане наши вопросы
Алексей Фененко: «США начнут прорываться в Азербайджан» мнения и оценки
Две Америки до и после Трампа размышления публициста
МИД Азербайджана о провокации бывшего премьер-министра Швеции
Азербайджанского боксера превращают в раба в российской тюрьме продолжение истории
В Луганске убит один из лидеров сепаратистов фото; видео
Турецкий самолет совершил экстренную посадку в Иране
Иранские элитные подразделения начали учения В ответ на угрозу санкций
Новое соглашение Азербайджана с Пакистаном
Массовые сокращения на Нефтчалинском заводе российского олигарха
Если Баку выдаст, его казнят в Иране Haqqin.az из зала суда
Нападение на полицию в Стамбуле
Глава Пентагона назвал Иран главным спонсором терроризма