Мужчина пытался вывезти из Азербайджана десятки тысяч долларов

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку вывоза из Азербайджана незадекларированной крупной суммы в иностранной валюте, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомитета.

Согласно информации, гражданин Азербайджана, намеревавшийся отбыть рейсом Баку-Стамбул, при входе в зону таможенного контроля Международного аэропорта Гейдар Алиев не представил таможенникам иностранную валюту, которую обязан был задекларировать.

При просвечивании багажа на рентгеновском аппарате таможенники увидели на мониторе изображения, похожие на денежные купюры, после чего гражданин был задержан. Во время допроса он отметил, что вез в ручной клади 10 000 долларов США.

При последующем досмотре ручной клади у гражданина среди вещей были в итоге обнаружены 26 тысяч долларов США.

По факту ведется расследование.