 

В Баку пройдет еще один чемпионат Европы Решение объявлено сегодня

Автор: Отдел спорта 

Азербайджан получил право на проведение еще одного крупного спортивного соревнования.

Согласно информации, в 2020 году в Баку пройдет мужской чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Об этом стало известно сегодня.

Напомним, что ранее в Баку уже не раз проводились чемпионаты Европы и мира по художественной гимнастике. Последний такой турнир состоялся в июне 2014 года – это было континентальное первенство. Напомним также, что в 2019 году столица Азербайджана вновь примет чемпионат мира по художественной гимнастике. Помимо этого, ежегодно в Баку проходят Кубки мира по различным гимнастическим дисциплинам.

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