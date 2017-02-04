Президент Беларуси в пятницу побил все рекорды, дав большую пресс-конференцию, которая продлилась целых восемь часов. У Александра Григорьевича существует как бы прямой контракт со своим народом, все остальные элементы в этой вертикальной связи между лидером и массами вторичны и легко заменяемы. А потому слово главы Беларуси, обращенное к белорусам, обладает особой важностью.

Слов президент не жалел. Уже традиционно одной из самых важных тем в выступлениях Александра Лукашенко является его оценка отношений с партнером по Союзному государству – Россией. В этот раз пресс-конференция пришлась на время очередного обострения в отношениях между партерами. О степени обострения можно судить уже по тому, что даже появились слухи о планируемом выходе Беларуси из Евроазиатского экономического сообщества, Организации Договора о коллективной безопасности и из самого Союзного государства.

Белорусская сторона и сам президент опровергли эту информацию, которая появилась, кстати, в российских СМИ, но при этом Лукашенко очень скептически высказался по поводу эффективности подобных структур: «Мое четкое понимание и требование в этом плане: о чем говорить, если не решаются вопросы, о которых мы договорились?» При этом лидер Беларуси заявил, что Россия нарушает международные договоры и соглашения одним росчерком пера «какого-нибудь министра или фээсбэшника».

Речь идет о распоряжениях главы ФСБ Александра Бортникова о создании специальных пограничных зон на границе с Беларусью. Это, в свою очередь, было реакцией на решение Минска с февраля отменить визы для граждан 80 стран, включая США и страны Евросоюза, если срок их пребывания в стране не превышает пяти суток. Лукашенко назвал ужесточение пограничного режима со стороны России «безумным шагом». Недовольство белорусского президента вызывает и политика России по поставкам в Беларусь углеводородов.

Снижение поставок нефти с первоначально оговоренных 24 миллионов тонн до 12 миллионов он назвал неприемлемым и заверил, что свободу и независимость страны на нефть менять не намерен. Если надо – «без российской нефти мы обойдемся». В настоящее время Беларусь подала в суд на Россию за несоблюдение обязательств. Александр Лукашенко продолжает ту политику, которая позволяет ему уже столько лет оставаться у власти, не испытывая заметных проблем: политику лавирования между Россией и Западом.

Только в последнее время становится все более очевидный крен в сторону Запада, и это связано с тремя главными причинами. Первая, это явное ослабление международных позиций России с 2014 года, что влечет и ослабление зависимости Беларуси от «старшего брата». Вторая, это экономическое ослабление России, что также вынуждает Беларусь искать надежных партнеров среди других стран, и в первую очередь, на своих западных границах. И третья - экспансия России в Украину вынуждает Беларусь страховаться в свою очередь от такого варианта развития событий.

В последнее время в стране спецслужбы активно работают, противодействуя пророссийским активистам, а на государственном уровне все большую поддержку находят белорусская культура и язык в пику «русскому миру». Главным гарантом суверенитета и территориальной целостности Беларуси от покушений служит Лукашенко, который называет российского президента своим другом. Но дружба, как показывают российско-белорусские отношения, вовсе не обязательно означает пиетет.