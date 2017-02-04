 

Австрийский эксперт о приезде армян в Баку эксклюзив

Автор: Отдел политики 

Созданная в Баку «Платформа для мира между Арменией и Азербайджаном» продолжает привлекать внимание аналитиков многих стран мира. На этот раз отреагировал эксперт из Австрии.

В беседе с haqqin.az научный сотрудник Академии национальной обороны Австрии, политический эксперт Мартин Малек заявил, что приветствует создание «Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном». По его словам, это очень хорошее начинание, если оно будет иметь свое продолжение.

"Я знаю, что представители гражданского общества двух стран неоднократно пытались создавать подобные проекты, но они, как правило, были недолговечны. Надеюсь, что эта новая платформа приведет к положительным результатам. Любой контакт между азербайджанцами и армянами полезен, я бы даже сказал, что необходим», заявил Малек.

По его словам, обиды между народами сильны, но их надо преодолевать.  «Даже спустя 70 лет русские, немцы, японцы держат обиду друг на друга, но это им не мешает сотрудничать, искать точки соприкосновения. Поэтому и армяне с азербайджанцами должны найти точки интересов. Вражда еще ни одному народу не приносила пользы. С этой точки зрения создание «Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном» имеет очень большое значение", сказал Малек.

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