У жителя Баку изъяли оружие

В автомобиле Chevrolet-Camaro жителя Баку Сеймура Худавердиева обнаружен пистолет, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.

Согласно информации, 3 февраля С.Худавердиев за нарушение ПДД был остановлен сотрудниками ГУГДП. В соответствии с 342.3 статьей Кодекса об административных правонарушениях в его отношении был составлен протокол, а сама машина отправлена на штрафстоянку.

На стоянке при участии С.Худавердиева в его автомобиле был проведен досмотр, во время которого в машине было обнаружено оружие. При досмотре С.Худавердиев схватил пистолет и убежал.

В результате проведенных сотрудниками ГУГДП и шестого отделения полиции Бинагадинского РУП оперативно-розыскных мероприятий мужчина задержан, а оружие изъято.